Nachdem das Glatteis und die Schneefälle mit ihren Folgen erst einmal überstanden waren, zeigte sich der Winter am Wochenende von seiner schönen Seite. Die überzuckerte Landschaft lud förmlich zu Spaziergängen ein, wovon die Bilder unserer Leser zeugen.

Man könnte fast meinen, es wären Stalaktiten in einer Höhle: Eine Reihe von spitzen Eiszapfen hat Ralf Mayer fotografiert. Aufgenommen hat er sie bei einem winterlichen Spaziergang durch die Karlstalschlucht.

Zwei Esel im Schnee hat dagegen Anja Frank im Bild festgehalten: „Auch Fritz und Pedro genießen den Winter und die Sonne“, schreibt sie vom Frankenhof bei Heiligenmoschel. „Herr Müller-Lüdenscheidt ist bereit für die Badewanne“, meint Birgit Bertkau über den Schneemann, der an eine der bekanntesten Loriot-Sketchfiguren erinnert. Handtuch und Ente dürfen da selbstverständlich nicht fehlen. Ob das Entchen wohl für Dr. Klöbner ist, wie die Frau aus Hochspeyer fragt?

Fritz und Pedro genießen die Sonne, meint Anja Frank. Foto: Frank

Blaue Stunde: „Eiszeit im Schweinstal“ hat Hans-Walter Schulz aus Queidersbach sein Foto betitel, das am Samstagnachmittag entstanden ist. Tief verschneit präsentierte sich auch der Radweg, der zwischen Otterbach und Otterberg verläuft – da konnte man wohl eher einen Schlitten gebrauchen. Werner Geib aus Kaiserslautern hat uns dieses Bild zukommen lassen.

Frostig schöne Stimmung im Schweinstal. Foto: Schulz

Fast schon wie ein weißes Blätterkleid mutet die frostige Schicht an, die die Äste der beiden Birken bedeckt. Die Bäume ragen bei Mehlingen in die Höhe, wie Michael Hoffmann berichtet.

„Einfach nur schön“ findet Joe Scheidel aus Otterberg das in Weiß gehüllte Stückchen Land mit den Bäumen darauf, das er fotografiert hat. In Miesenbach war der Seewoog zugefroren, wie Roman Franz bei einem Spaziergang entdeckte. „Jede Jahreszeit hat ihre Reize“, betont der Schwedelbacher.

Impressionen vom Radweg zwischen Otterberg und Otterbach: »Bevor sich der Winter verabschiedet«, meint Werner Geib dazu. Foto: Geib

Laut(r)er Häppchen

Der Kreis Kaiserslautern hat viele Gesichter. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch ihren Heimatort oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.