In den vergangenen Wochen waren offenbar viele Leser auf Streifzügen durch die Natur unterwegs und entdeckten dabei so einiges. Doch auch im eigenen Zuhause gab es lohnende Fotomotive.

Frank Wetzel aus Queidersbach hat beim Gassigehen mit Hund Yoda die Sonnenstrahlen, die den Wald am Pulvermühlweiher in ein ganz besonderes Licht tauchten, im Bild festgehalten. Entstanden ist dieses Ende Januar. Sonnenstrahlen hat auch Hans-Walter Schulz eingefangen: „Welch schöner Himmel“, meint er dazu. Den Sonnenaufgang konnte er beobachten und fotografieren, als er morgens um 8 Uhr mit dem Auto von Queidersbach aus in Richtung Sickinger Höhe unterwegs war. Oben angekommen bot sich ihm dieser farbenfrohe und stimmungsvolle Ausblick dar. „Ich musste direkt anhalten“, schreibt Schulz. Und: „Zur richtigen Zeit am richtigen Platz.“

Ihre strahlend gelben Blüten zeigen sie schon früh im Jahr: Auf Winterlinge ist Angela Welle gestoßen. „Vorboten des Frühlings“, meint sie über ihr Foto. Auffällige Blüten hatte Josef Bahr aus Mackenbach gleichfalls im Blick: „Auch im Winter blühen schöne Blumen – eben nicht im Garten, sondern im Wohnzimmer hinter den Fenstern“, stellt er fest. Bei ihm zeigte sich eine Amaryllis mit sechs Blütenköpfen in ihrer ganzen Pracht.

Bei einer Inspektion seines Gartens in Rodenbach hat Joachim Pohle ein bizarres Insekt am trockenen Halm einer Goldgarbe entdeckt. Er schreibt, es handele sich um eine Ackerwinden-Federmotte. Ein Reiher ist Kirsten von Freymann bei Hütschenhausen vor die Linse gelaufen und gab dabei eine gute Figur ab. zs

Laut(r)er Häppchen

Der Kreis Kaiserslautern hat viele Gesichter. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch ihren Heimatort oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.