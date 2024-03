Die Landbäckerei Dusch hat seit einigen Tagen nun auch eine Filiale in Hauptstuhl. Die Backwaren werden aus Mackenbach geliefert, zudem gibt es Metzgereiwaren.

Morgens ab 5 Uhr (samstags ab 6 Uhr) können seit dem vergangenen Donnerstag in der neuen Filiale der Landbäckerei Dusch in der Kaiserstraße 40 in Hauptstuhl Backwaren erworben werden. Dort halten Lisa Landmesser, Susanne Fuhrmann und Pia Kesch eine große Auswahl an Brot und Brötchen, Kuchen und einigen weiteren Nahrungsmitteln bereit. Alle Backwaren einschließlich der Laugenprodukte werden nach handwerklichen Verfahren jeweils frisch in der Mackenbacher Backstube der Landbäckerei hergestellt und dann an die Filiale in Hauptstuhl geliefert. „Dadurch können wir unseren Kunden stets eine gleichbleibend hohe Qualität bieten“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter Uwe Kadel.

Künftig auch Sitzplätze

Die zusätzlich angebotenen Fertiggerichte, Rouladen oder Gulasch beispielsweise, die ebenfalls in der Hauptsuhler Filiale angeboten werden, stammen aus der Weilerbacher Metzgerei Schroer. Seinen Firmensitz hat der Betrieb Dusch in Reichenbach-Steegen, weitere Filialen unterhält die Landbäckerei in Mackenbach, Weilerbach, Erfenbach, Kaiserslautern und Schopp. In dem neuen Ladengeschäft, das genau gegenüber der Katholischen Kirche zu finden ist und über eigene Kundenparkplätze verfügt, werden künftig auch Sitzplätze zum Frühstück oder Kaffee und Kuchen einladen.

Info

Besitzer der RHEINPFALZ-CARD erhalten auf alle Brote zehn Prozent Rabatt.

Eröffnungsangebot: Wer seine Dusch-Kundenkarte mit einem bestimmten Betrag auflädt, erhält bis zum 14. März 25 Prozent an Guthaben dazu.