Mit dem Einbau von dezentralen Lüftungsgeräten in den Grundschulen Spesbach, Hütschenhausen und Steinwenden hat sich der Verbandsgemeinderat Ramstein-Miesenbach befasst. Lange Ausführungs- und Lieferzeiten sowie erhebliche Kostensteigerungen machen es schwierig, die Maßnahmen innerhalb des bewilligten Förderzeitraums umsetzen zu können.

Für alle fünf Schulen der Verbandsgemeinde waren die Arbeiten öffentlich ausgeschrieben. Für drei fand am 24. November die Angebotseröffnung statt. Wie Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) erläuterte, lagen Angebote vor, bei denen kein Zuschlag erteilt werden könne, da die Lieferzeiten der Geräte und somit die Ausführung der Arbeiten im Bewilligungszeitraum der Bundesförderung (80 Prozent) – bis zum 9. Juni 2023 – laut den Bietern nicht zu realisieren sind.

Auf jeden Fall versuchen

Die Angebote liegen aufgrund der Nachfrage im Moment weit über den Kostenschätzungen. Das günstigste für die Schule in Spesbach liegt bei 282.976 Euro – also 102.052 Euro über der Kostenberechnung vom Oktober 2022. Die Kostenschätzung, welche bei der Beantragung der Zuwendung von 80 Prozent vorlag, liege sogar 134.226 Euro unter dem aktuellen Angebot. Ob sich hierdurch der Eigenanteil für die Verbandsgemeinde deutlich erhöht, sei noch nicht endgültig geklärt. Hechler sagte, dass die Verbandsgemeinde (VG) auf jeden Fall versuchen werde, in den drei Schulen die Maßnahmen durchzuführen – auch wenn es die VG mehr Geld kosten sollte. Bundestagsabgeordneter Matthias Mieves (SPD) habe ihm mitgeteilt, dass nicht endgültig geklärt sei, ob die Ausführungszeiten verlängert werden und ob es bei höheren Kosten auch mehr Zuschuss gibt.

Bei der Grundschule Hütschenhausen liegt das Angebot 83.673 Euro über der Kostenschätzung vom Oktober und 103.814 Euro über der zuschussrelevanten Kostenschätzung. Hier beläuft sich das Angebot auf 252.564 Euro. In Steinwenden ist es ähnlich. 259.201 Euro soll der Einbau kosten. Das sind 39.395 Euro mehr als im Oktober geschätzt und 74.751 Euro mehr als bei der Schätzung, die beim Zuschussantrag vorlag.

Unter der Voraussetzung, dass die Unklarheiten beseitigt sind und die Lieferfristen eingehalten werden, wurde Hechler vom Rat ermächtigt, die Aufträge trotz der hohen Angebotspreise zu vergeben.