Gern verweist der Luftkurort Trippstadt auf seine historische Bedeutung für die Stahlindustrie. Der Kunstschmied Heinz Denig knüpfte mit seiner Arbeit an Traditionen an, die mehrere tausend Jahre zurückreichen. Er wurde international als Experte für Damaszener Stahl bekannt. Am 8. August ist er im Alter von 86 Jahren gestorben.

Damaszener oder Damast-Stahl ist eine Schweißverbund-Legierung, deren Fertigung bereits in vorchristlicher Zeit im Orient perfektioniert wurde. Damals diente der Werkstoff vor allem zur Waffen-Herstellung.