Im Kreistag Kaiserslautern stellten etliche Fraktionen einen oder mehrere Anträge, es gab so manches Geplänkel zwischen den Parteien. Da wurden schnellere Verkehrsanbindungen, Lüftungsanlagen für alle Schulsäle und zusätzliche Stellen im Stellenplan gefordert. Nicht alles kam durch.

Zwei für zwei Jahre befristete Stellen beantragte die SPD im Zuge des Haushaltsplanes: eine in der Bauabteilung und eine im Brand- und Katastrophenschutz. „Für uns ein wichtiger Punkt, aufgrund vieler Beschwerden von Architekten und Bauwilligen“, meinte Fraktionsvorsitzender Harald Westrich nach der Kreistagssitzung. Im Antrag hieß es: Die derzeitige Besetzung der Bauverwaltung reiche nicht aus, um der hohen Bautätigkeit gerecht zu werden sowie um Anträge schnell und umfassend zu prüfen und zu genehmigen. Folge davon seien verzögerte Baugenehmigungen oder auch zurückgestellte Tätigkeiten im Außenbereich, um Zeit zu sparen. Landrat Ralf Leßmeister (CDU) wies darauf hin, dass eine zusätzliche, dauerhafte Stelle bereits eingeplant sei. Ein weiterer Bedarf, dem die Aufsichtsbehörde ADD wohl auch nicht zustimmen würde, werde derzeit nicht gesehen. Der Antrag fand letztlich keine Mehrheit.

Schulsozialarbeit fehlt

Zudem trat die SPD für die Wiederbesetzung der halben Schulsozialarbeitsstelle an der Enkenbach-Alsenborner Hans-Zulliger-Schule ein. Die Kreisverwaltung habe die Schulsozialarbeiterin im September von dort abgezogen, ohne jede Vorankündigung. Gerade an einer Förderschule leiste diese aber wichtige Arbeit. Kreisbeigeordneter Peter Schmidt (FWG) begründete die Änderung mit internen Umsetzungen und einem probeweisen Lauf von Kita-Sozialarbeit. Jetzt hätten aber Vorstellungsgespräche stattgefunden, eine geeignete Bewerberin sei gefunden worden. Mitte April führe diese die Sozialarbeit fort, meinte Schmidt.

Zwei Anträge rund um den Verkehr hatten die Grünen parat.

Ein Punkt war dabei eine schnelle und vor allem nicht von Staus betroffene Verbindung zwischen Weilerbach und Kaiserslautern, wie Doris Siegfried ausführte. Dies wäre mit Bussen von Weilerbach beziehungsweise von einem noch zu errichtenden Park-and-Ride-Platz am Mackenbacher Kreisel aus bis Hirschhorn möglich. Dort könnte dann in die Lautertalbahn umgestiegen werden. „Bei den Verkehrsmöglichkeiten müssen wir weg vom Auto und hin zu Alternativen.“

Landrat Leßmeister verwies unter anderem darauf, dass der Verwaltung zu solch einer Verbindung derzeit keine Anfragen vorlägen und auf bestehende Konzessionen. Ein Nachteil für ihn: Die Fahrgäste müssten umsteigen, um in die Stadtmitte zu gelangen. Zudem schlüge die vorgeschlagene Verbindung mit Kosten von rund 190.000 Euro zu Buche. Bei einem Park-and-Ride-Platz sei der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit im Boot, der den Mackenbacher Kreisel in eine Kreuzung mit Ampeln umwandelt.

Kosten als Knackpunkt

Anja Pfeiffer (CDU), Kreistagsmitglied und Weilerbacher Bürgermeisterin, stellte fest, dass das Ansinnen zum Park-and-Ride-Platz schon in der Verbandsgemeinde behandelt worden sei und der LBM es abgelehnt habe, diesen in den künftigen Knotenpunkt einzubinden. Dies sei zu komplex. Ein Knackpunkt sind für Pfeiffer auch die Kosten, die Verbands- oder Ortsgemeinde zu tragen hätten – der Platz würde aber vor allem von Fahrern von außerhalb genutzt. Sie sehe auch keinen Mehrwert, den eine vorgeschlagene schnelle Verbindung vor Ort bringen könnte, sagte Pfeiffer. Für die Kommune, in der sich ein Park-and-Ride-Platz befinde, sei dieser nie so richtig wertvoll, befand Jochen Marwede (Grüne). Doch müssten die größeren Zusammenhänge betrachtet werden. Uwe Unnold (FWG) kritisierte, dass es nicht förderlich sei, nur über eine Verbandsgemeinde, einen Ort zu reden, was nur Stückwerk sei. Harald Westrich (SPD) schlug vor, das Ganze im ÖPNV-Ausschuss zu diskutieren. Dem wurde letztlich gefolgt.

Um den Rettungshubschrauber ging es in einem weiteren Antrag von Bündnis 90/Die Grünen. Zunächst hatten die Abgeordneten die Verwaltung beauftragen wollen, zu prüfen, ob der Helikopter direkt an einem Klinikstandort, zum Beispiel am Nardini-Klinikum Landstuhl, angebunden werden könnte und dies in den nächsten Ausschreibungstext einfließen zu lassen. Der Landrat hatte aber bereits vor der Kreistagssitzung darauf hingewiesen, dass die Kreisverwaltung (KV) als untere Rettungsdienstbehörde für die Luftrettung nicht zuständig sei. Das sei „einzig das Ministerium des Innern als obere Rettungsdienstbehörde“. Daher könne die KV auch die Art der Ausschreibung nicht beeinflussen.

Daraufhin hatten CDU, FWG und FDP einen Änderungsantrag dazu eingereicht. Demnach sollte der Kreistag lediglich beschließen, die Verwaltung darin zu unterstützen, „die dauerhafte Ansiedlung eines Rettungstransporthubschraubers in der Rettungsdienstregion Kaiserslautern an einem einsatztaktisch günstigen Standort zu sichern“. Diesem Antrag folgten die Delegierten einstimmig.

Eine Prüfung, inwieweit Schulsäle mit Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung oder kurzfristig mit provisorischen Lösungen ausgestattet werden könnten und welche Förderungen es dafür gebe, beantragten ebenfalls die Grünen und darauf reagierten auch CDU, FWG und FDP. „Der Vorteil von guter Lüftung geht weiter als die Krise“, sagte Jochen Marwede mit Verweis auf hohe CO2-Werte in Unterrichtsräumen, die das Denken und die Konzentration erschwerten. Dem stimmte Marcus Klein (CDU) zu. Er sagte: „Wir müssen über Corona hinaus denken und uns für die Zukunft aufstellen.“ Marwede ergänzte, dass sich an den Schulen gezeigt habe, welch große Probleme es bereite, alle 20 Minuten die Fenster aufreißen zu müssen.

Mittlerweile gebe es neue wissenschaftliche Stellungnahmen, etwa durch die Deutsche physikalische Gesellschaft. Sie komme zu dem Ergebnis, dass „der Einsatz von technischen Geräten passiver Lüftung durch Fensteröffnungen weit überlegen ist“. „Ich würde erwarten, dass wir uns den neuen wissenschaftlichen Kenntnissen anschließen“, sagte der Grüne. Die Förderlandschaft müsse angepasst werden. Das sei für alle Schulträger entscheidend, betonte Klein.

Provisorische Anlagen

Dass erst einmal Geld für Nachrüstungen fließt, sei nicht zu erwarten, teilte Landrat Leßmeister mit. Förderungen gebe es nur für Säle, in denen durch Fensterlüftung nicht der notwendige Luftaustausch zu erreichen sei. Und von diesen gebe es im Landkreis kaum welche. Inwieweit die schon in Queidersbach und Ramstein-Miesenbach an den Realschulen plus eingesetzten provisorischen Lösungen tauglich seien, werde bereits beobachtet. Die Erste Kreisbeigeordnete, Gudrun Heß-Schmidt (FWG), teilte darüber hinaus mit, dass 15 UVC-Geräte angeschafft werden sollen, durch die sämtliche Viren abgetötet würden. Diese könnten beispielsweise in den Förderschulen oder auch in den acht Klassenräumen des Reichswald-Gymnasiums in Ramstein-Miesenbach zum Einsatz kommen, die nicht über Fenster ausreichend gelüftet werden können.

Einen Bericht über die aktuelle Situation der Flüchtlinge im Landkreis hatte die AfD beantragt. Die Verwaltung informierte, dass vom 1. Januar bis zum 31. August 2020 57 Flüchtlinge neu im Kreis angekommen seien. Sie stammten hauptsächlich aus Afghanistan, Pakistan, der Russischen Föderation, Armenien, Aserbaidschan, Nigeria, Iran und Irak. Dauerhaft bleiben dürften die wenigsten, jedoch bestehe zurzeit ein Abschiebungsverbot für Afghanistan. Rückführungen in den Iran und den Irak seien nur mit Zustimmung des Ministeriums möglich. Ausgenommen seien hiervon Straftäter und potenzielle Gefährder. Insgesamt erschwerten derzeit Reisebeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie die Abschiebung. 