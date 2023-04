Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Kindertagesstätte Kinderplanet in Ramstein-Miesenbach werden von 90 Kindern zurzeit maximal 30 bei dringendem Bedarf im Regelbetrieb betreut. Wie können die Erzieher Kontakt zu Eltern halten? Wie können sie die daheimgebliebenen Kinder pädagogisch fördern und in den Kita-Alltag einbeziehen? Kita-Leiterin Jelena Wagner hat Antworten gefunden.

Als Konsultationskita mit dem Schwerpunkt digitale Medien verfügt die gesamte Einrichtung über Tablets. Alle Mitarbeiter und auch die Kinder sind mit dem Umgang vertraut und nutzen