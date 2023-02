Soll die Kindertagesstätte in Schwedelbach vor Ort erweitert werden oder soll ein Neubau her? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Ortsgemeinderat Kollweiler in seiner jüngsten Sitzung.

Kollweiler, Erzenhausen und Schwedelbach haben einen gemeinsamen Kindergartenzweckverband. Daher hat Kollweiler ein Wörtchen mitzureden, wenn es um die Kita in Schwedelbach geht. Diese hat aktuell eine Betriebserlaubnis für 115 Plätze. 2023 werden jedoch 135 Kita-Plätze benötigt. Eine Betriebserlaubnis für so viele Plätze würde im Bestandsgebäude aller Voraussicht nach nicht bewilligt, wurde in der Ratssitzung erklärt. Daher sollen sowohl die Möglichkeiten für eine Erweiterung am Bestandsgebäude als auch der Bau einer neuen Kita geprüft werden. Der Zweckverband wurde ermächtigt, hierzu eine entsprechende Planungs- und Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben. Dazu sollen zunächst Angebote von geeigneten Architekturbüros eingeholt werden. Die finanziellen Mittel dafür sollen auch im Kollweilerer Haushalt bereitgestellt werden. Die fertige Machbarkeitsstudie soll dem Ortsgemeinderat zur Entscheidung über das weitere Vorgehen vorgelegt werden.