Einen Jahresüberschuss von 20.000 Euro im Ergebnishaushalt und ein Plus von 117.719 Euro in den ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt weist der Etat der Gemeinde Kottweiler-Schwanden für 2022 aus. Einstimmig wurde der Haushalt am Mittwochabend vom Gemeinderat beschlossen. Investitionen in Höhe von 839.000 Euro sind geplant.

Trotz vieler Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen zu können, sei erfreulich, meint Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz (FWG). Die Rückzahlung von Kreisumlagen in Höhe von 36.000 Euro, Bauplatzverkäufe und eine Ausschüttung der Reichswaldgenossenschaft beeinflussten das Ergebnis positiv. Bauplatzverkäufe würden auch 2023 noch außergewöhnliche Einnahmen bringen.

70.000 Euro für Brandschutz

An Investitionen sind Brandschutztechnische Maßnahmen im Kindergarten für 70.000 Euro erforderlich, für den Einbau der raumlufttechnischen Anlage stehen 147.000 Euro bereit. Für die Erschließung des Neubaugebiets „Langenäcker“ sind 291.000 Euro eingeplant, für den Ausbau der Wiesenstraße 200.000 Euro, für Dorferneuerungsmaßnahmen und die Machbarkeitsstudie für einen Anbau an den Kindergarten je 20.000 Euro. Die Ausweisung eines Rundwanderwegs schlägt mit 26.000 Euro zu Buche. Für eine Rutsche am Kindergarten sind 15.000 Euro eingestellt. Für den Friedhof Kottweiler sind 6000 Euro eingeplant.

Die größten Ausgaben sind Umlagen von 972.170 Euro, Personalaufwendungen von 613.960 Euro, Abschreibungen von 213.177 Euro, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 197.465 Euro und sonstige laufende Aufwendungen von 92.575 Euro. Der Schuldenstand zum Ende 2022 beträgt 44.701 Euro.