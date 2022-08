An der alten Pfarrscheune in Weilerbach laufen schon die Arbeiten. Das über 1000 Quadratmeter große Gelände drumherum wartet dagegen noch darauf, aus dem Dornröschenschlaf geweckt zu werden. Jetzt sind aber erst einmal die Bürger gefragt.

Da aus dem einstigen Pfarrgarten ein Bürgergarten entsteht, wollen die Gemeinde und das Planungsbüro BBP die Weilerbacher in die Entwicklung des Gestaltungskonzeptes einbinden. Am 3. September, 11 Uhr, geht deswegen direkt vor Ort, in der Schulstraße, eine Ideenwerkstatt über die Bühne. In zwangloser Runde bestehe dort die Möglichkeit, die eigene Meinung und konkrete Ideen zur Gestaltung einzubringen und so direkt an der Planung mitzuwirken, heißt es in der Einladung.

Ein erster Entwurf sei schon im nicht öffentlichen Teil des Gemeinderates vorgestellt worden, teilt Ortsbürgermeister Horst Bonhagen auf Anfrage mit. Man brauche ja eine Basis, um mit den Bürgern diskutieren zu können. In dem Konzept spiele die Nachhaltigkeit eine Rolle. Der Ortsbürgermeister spricht von Pflanzen, die jeder nutzen könne, von einer langen Bank, von einem Pavillon.

Bauzeit schwer abzuschätzen

„Wir wollen das relativ schnell umsetzen, brauchen aber auch eine Firma, die die Ausführung übernimmt“, meint Bonhagen darüber, wann es tatsächlich mit den Arbeiten im einstigen Pfarrgarten, den die Gemeinde in den Bürgergarten verwandeln will, losgeht. Dieser soll letztlich ein Ausgleich für die geplante Bebauung hinter dem einstigen Spar-Markt sein, wo sich derzeit noch eine freie Fläche befindet.

Beim neuen katholischen Pfarrheim kann die Kirche derzeit nach eigenen Angaben nur schwer abschätzen, wann es tatsächlich fertig ist. Grund sind ausgebuchte Baufirmen und Materialknappheit. Ursprünglich sollte der Umbau bis Mitte nächsten Jahres laufen.