Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass die Universität Kaiserslautern zusammen mit der Gemeinde Frankenstein auf dem Holzweg ist, wird für die Bewohner des Diemersteiner Tals immer sichtbarer – und demnächst sollen sie sogar mitgehen: Nach dem Holzpavillon baut die Uni nun eine Werk- und Forschungshalle. Beim Bau dieses Auftaktgebäudes des Holz-Campus dürfen die Bürger auch gern selbst Hand anlegen.

„Noch in diesem Jahr soll es losgehen.“ Wenn Frankensteins Ortsbürgermeister Eckhard Vogel über das, was sich in den vergangenen Jahren im Diemersteiner Tal tut,