Hans Jörg Nett wirft seinen Hut in den Ring bei der Wahl zum Ortsbürgermeister von Frankenstein. Der FWGler und derzeitige Erste Beigeordnete möchte am 9. Juni seinen Parteikollegen Eckhard Vogel politisch beerben.

Hans Jörg Nett ist Frankensteiner und möchte sich daher auch für seine Heimatgemeinde einsetzen. Politisch aktiv ist der 46-Jährige bereits seit 20 Jahren. 2004 trat er in die FWG ein. Genauso lange sitzt er auch schon im Gemeinderat Frankensteins – bis 2013 als einfaches Mitglied, seither als Erster Beigeordneter.

Besonders am Herzen liegt dem staatlich geprüften Maschinenbautechniker, der als Konstrukteur bei der Firma Adient in Kaiserslautern arbeitet, die Unterstützung der Freien Grundschule, die in Frankenstein vom Verein „Wir lernen draußen“ gegründet werden soll und die im ehemaligen Schulgebäude Quartier beziehen könnte. Außerdem treibt den verheirateten Vater zweier kleiner Töchter das Thema um, wie die evangelische Kindertagesstätte Zwergenstube im Ort erhalten werden könnte.

Neue Heizung

Damit die Vereine weiterhin Bürgerhaus und Turnhalle gut nutzen können, müsse dort die Heizungsanlage erneuert werden, sagt Nett. Im Falle seiner Wahl wolle er das angehen. Insgesamt möchte er vieles von dem, was Eckhard Vogel angestoßen hat, fortsetzen.

Auf der Liste, die die FWG für die Wahl des Gemeinderats am 9. Juni aufgestellt hat, steht Nett ebenfalls, und zwar ganz vorne. Hinter ihm kandidieren 15 weitere Personen. Von den ersten zwölf – so viele Sitze hat der Gemeinderat, von denen die FWG derzeit zehn innehat – sind sechs erstmals als Kandidat bei einer Kommunalwahl dabei.

Die FWG-Liste

1. Hans Jörg Nett, 2. Beate Huber, 3. Michael Storck, 4. Olivia Michaela Hammann, 5. Alexander Maj, 6. Petra Karin Baumann, 7. Sebastian Petry, 8. Tamara Maj, 9. Werner Karl Hamm, 10. Marc Habermann, 11. Susanne Müller, 12. Daniel Milz.