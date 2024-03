Der Schulhof der Münchhof-Grundschule in Hochspeyer soll bei der 72-Stunden-Aktion des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) verschönert werden. Der Verbandsgemeinderat Enkenbach-Alsenborn stimmte dem Vorhaben einstimmig zu.

Die bundesweite Aktion findet vom 18. bis zum 21. April statt. Bei der Sozialaktion werden dabei Projekte umgesetzt, die die „Welt ein Stückchen besser machen“, heißt es dazu auf der Homepage des BDKJ. Die Projekte greifen politische und gesellschaftliche Themen auf, seien lebensweltorientiert und gäben dem Glauben „Hand und Fuß“.

In Hochspeyer wird dabei eine Gruppe bestehend aus etwa 30 Kindern und und Jugendlichen zwischen acht und 18 Jahren mitmachen und den Hof der Grundschule mit verschiedenen Ideen verschönern, erklärte Beigeordneter Jürgen Wenzel, der die Sitzung leitete. Farben an den Wänden des Schulgebäudes, ein Barfußpfad oder das Pflanzen von ein paar Bäumen gehören laut Wenzel zu den ersten Ideen. Die Gruppe sei auf Sach- und Geldspenden von Firmen, Betrieben und Privatpersonen angewiesen. Die Verbandsgemeinde als Schulträger sei nicht verpflichtet, Geld für das Projekt zu geben, so Wenzel.

Alle Fraktionen begrüßten das Vorhaben. Thomas Wansch, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD , regte an, der Katholischen Jugend einen Zuschuss zu geben. „Wenn die gesammelten Spenden für das Projekt nicht ausreichen, sollten wir als Verbandsgemeinde den Rest aufstocken.“ Der Rat gab seine Zustimmung unter der Voraussetzung, dass die geplanten Maßnahmen mit der Schulleitung der Münchhofschule und der Verbandsgemeinde als Schulträger abgesprochen werden.