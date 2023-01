Beim Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenmoschel zeichnete Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt die beiden aktiven Wehrmänner Rolf Becker und Heiko Matheis mit dem Goldenen Feuerwehr-Ehrenzeichen des Landes Rheinland-Pfalz aus.

Rolf Becker erhielt die Auszeichnung für 45 Jahre aktive Tätigkeit bei der Feuerwehr. Er bekleidet den Dienstgrad des Hauptbrandmeisters. Becker hat eine Vielzahl von Lehrgängen und Fortbildungen absolviert, um mit dem dabei erworbenen Wissen die Wehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg und die Wehreinheit Heiligenmoschel zu unterstützen. Für den Landkreis Kaiserslautern war Rolf Becker von 2010 bis 2013 als Kreisausbilder beim Atemschutz-Geräteträger-Lehrgang in Otterberg tätig.

Einsatz für die Mitbürger

Oberfeuerwehrmann Heiko Matheis erhielt das Goldene Feuerwehr-Ehrenzeichen für 35 Jahre aktive Tätigkeit. In der Wehreinheit Heiligenmoschel wird er als Atemschutzgeräteträger eingesetzt. Auch sein 35-jähriger Feuerwehrlebenslauf weist etliche Lehrgänge und Fortbildungen auf.

Heß-Schmidt würdigte die Verdienste der beiden Wehrmänner, ihre Verlässlichkeit und ihren Einsatz für die Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Im Namen der Verbandsgemeinde (VG) Otterbach-Otterberg überreichte Bürgermeister Harald Westrich den beiden Feuerwehrjubilaren die Dankesurkunde der VG. Zugleich zeichnete er an diesem Abend Bernd Schäfer für 40 Jahre Dienst bei der Feuerwehr mit dem Ehrenzeichen der VG in Gold aus. Das Ehrenzeichen der VG in Silber bekam Daniel Wollsiffer für 20 Jahre Dienst bei der Feuerwehr.