Die Deutsche Glasfaser würde gerne das Glasfasernetz in Otterberg ausbauen. Bei einem Infoabend am Montag, 7. November, können Fragen geklärt werden.

Die Nachfragebündelung der Deutschen Glasfaser hat gerade begonnen. In den kommenden Wochen werden Vertriebsmitarbeiter an der Haustür auf Wunsch informieren. Alle Mitarbeiter können sich ausweisen. Bis zum 4. Februar 2023 können die Anwohner im Ausbaugebiet einen Vertrag mit dem Unternehmen abschließen, um einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder in die Wohnung zu erhalten. Wenn mindestens 33 Prozent der anschließbaren Haushalte mitziehen, stehe dem Ausbau nichts mehr im Wege.

Auf einem Infoabend am Montag, 7. November, um 19 Uhr in der Stadthalle Otterberg informiert die Deutsche Glasfaser über den Netzausbau, die buchbaren Leistungen sowie den Projektverlauf. Die Besucher können den Experten auch Fragen stellen.

Alternativ können unter Telefon 02861 8133410 Beratungstermine in den eigenen vier Wänden vereinbart werden. Ein Servicepunkt in der Stadthalle öffnet immer mittwochs von 10 bis 18 sowie samstags von 10 bis 14 Uhr. Mehr Informationen gibt es unter www.deutsche-glasfaser.de.