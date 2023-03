Die Gemeinden Gerhardsbrunn und Heiligenmoschel sind vom Land als Schwerpunktgemeinden anerkannt worden. Bei einer Feierstunde im ZDF-Kongresszentrum in Mainz nahmen die Ortsbürgermeister Jürgen Bohl und Willi Mühlberger die Urkunden von Innenminister Michael Ebling in Empfang. Damit haben beide Ortsgemeinden die Förderzusage, dass das Land in den kommenden acht Jahren im Rahmen der Dorferneuerung kommunale oder private struktur- und funktionsverbessernde Maßnahmen finanziell unterstützt.

Ortskerne attraktiver machen

Angestrebtes Ziel ist, die Ortskerne lebendiger und attraktiver zu gestalten. Die Landesförderung sei eine hervorragende Möglichkeit, die Dorfstruktur gemeinsam zu stärken, sagt Landrat Ralf Leßmeister, der ebenfalls bei der Übergabe dabei war. Insgesamt überreichte Minister Ebling an diesem Nachmittag 21 Gemeinden die Anerkennungsurkunde als Schwerpunktgemeinde. „Wirklich bemerkenswert ist die Bereitschaft der Gemeinden, ihre Konzepte fortzuschreiben und den aktuellen Entwicklungen und Veränderungen anzupassen. Die Dorferneuerung hat sich zu einer der größten Bürgerinitiativen des Landes entwickelt, bei der alle Generationen im Dorf aktiv in die Dorfentwicklung eingebunden sind“, betonte der Innenminister. Damit könne man den Wohnstandort Dorf noch attraktiver und lebensfähiger gestalten.