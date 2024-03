Die Wählergruppe (WG) Heintz geht mit acht Kandidaten in die Wahl des Ortsgemeinderats Bruchmühlbach-Miesau.

Spitzenkandidat ist Thomas Heintz, der in der laufenden Wahlperiode die fünfköpfige Fraktion der WG führt. Der Vogelbacher ist 62 Jahre alt und pensionierter Polizeibeamter. Auf Platz zwei kandidiert seine Frau Francesca Wagner-Heintz. Die 57-Jährige ist gelernte Einzelhandelskauffrau. Michael Hirsch belegt Platz drei der Liste. Aktuell hat der 56-jährige Maschinenschlosser das Amt des ehrenamtlichen Beigeordneten in der Ortsgemeinde inne. Auf Platz vier bewirbt sich der Bruchmühlbacher Harald Hübner um ein Mandat für eine weitere Wahlperiode: Der 81-Jährige war früher Konrektor an der Adam-Müller-Schule und gehörte vor Gründung der Wählergruppe Heintz jahrzehntelang der SPD an. Hübner hat derzeit sowohl einen Sitz im Verbandsgemeinderat als auch im Kreistag – in letzterem für die FWG.

Auf den weiteren Plätzen der WG-Liste folgen Udo Bold, Frank Litty, Wolfgang Hilbert sowie Jos Waelen. oef