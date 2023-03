Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bei der Vorlage des Haushalts 2022 auf der Ratssitzung in Weilerbach am Donnerstagabend waren sich die Beteiligten in der Beurteilung uneins. Ortschef Horst Bonhagen (SPD) und die SPD-Fraktion sprachen von einem Haushalt, den „man im Gesamtüberblick als gut bezeichnen kann“. CDU-Fraktion-Vorsitzender Jochen Kassel warf den Verantwortlichen dagegen Schönfärberei vor.

„Weilerbach ist schuldenfrei. Wir haben günstige Steuersätze und einen niedrigen Strompreis“, betonte der Bürgermeister bei der Vorlage des Budgets. Außerdem verwies