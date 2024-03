Einstimmig hat der Gemeinderat von Kottweiler-Schwanden in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, eine Ergänzungssatzung „Kreuzung im Glockenacker/Ortsstraße“ aufzustellen. Am südwestlichen Siedlungsrand vom Ortsteil Schwanden befindet sich im Kreuzungsbereich der beiden Straße „Im Glockenacker“ und der „Ortsstraße“ eine noch unbebaute private Freifläche. Da diese Fläche als Außenbereich gelte, so die Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz (FWG), sollte die Ergänzungssatzung beschlossen werden, um das Grundstück bebaubar zu machen.