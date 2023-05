Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Erweiterung von Neubaugebieten und Gewerbeflächen und der Ausbau des schnellen Internets steht in Fischbach, Niedermohr, Mehlingen und Hochspeyer in diesem Jahr auf dem Programm. Aber auch für die Entwicklung der Ortsmitten wird in Steinwenden und anderswo etwas getan.

Mit der Erweiterung der Kindertagesstätte soll in diesem Jahr in Fischbach begonnen werden. Daneben steht die Sanierung der Stützmauer in der Hintergasse an, sowie weitere Sanierungsmaßnahmen