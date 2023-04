Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Niederkirchens Ortsteilen Morbach und Wörsbach sowie in Relsberg (Landkreis Kusel) haben drei vereinfachte Flurbereinigungsverfahren jetzt ihren Abschluss gefunden. Als eine Besonderheit bezeichnet Barbara Meierhöfer vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Westpfalz mit Sitz in Kaiserslautern, dass die drei Verfahren miteinander auch durch Flächentausch verbunden gewesen seien.

Dass es sich um vereinfachte Flurbereinigungsverfahren gehandelt habe, habe ermöglicht, Abläufe zusammenzufassen, erläutert die Leiterin der Abteilung für Landentwicklung und ländliche