Nach den Angriffen und dem Weggang von Pfarrer Patrick Asomugha aus Queidersbach wird die Solidaritätswelle für den katholischen Geistlichen immer stärker. Von Unterschriftensammlungen bis zu Konzerten reichen die Aktionen, die auch ein Appell ans Bistum sind. Von der Straftaten in diesem Zusammenhang hat die Polizei bisher einen Fall aufgeklärt. Jedoch führt er nicht weiter.

„Wir wollen unseren Pfarrer Patrick wieder zurück!“ Zettel mit dieser Forderungen gehen derzeit in Queidersbach herum. „Ich habe die Aktion gleich am Montag gestartet, als unser Pfarrer so plötzlich weg war“, sagt Uschi Pfiffi, die Initiatoren der Unterschriftensammlung. Bekannte der Senioren verteilen die Zettel nun im Schneeballsystem im Ort.

Nach offenbar stetem Mobbing aus dem lokalen Kirchenkreis, rassistischen Äußerungen hinter seinem Rücken und mehreren Straftaten – zuletzt eine auf sein Garagentor gesprühte „187“, die als Code für Morddrohung gilt – verließ der dunkelhäutige Pfarrer den Ort am Sonntag in Absprache mit dem Bistum.

Das Bistum steht weiterhin in der Kritik

Jenes steht seitdem besonders bei Angehörigen kirchlicher Gremien im Ort und vielen Pfarrgemeindemitgliedern in der Kritik. Sie werfen Speyer vor, den konservativen Kräften in der Queidersbacher Kirche, die offenbar die weltoffene Art des Pfarrers missbilligten sowie ihre Macht einzubüßen fürchteten, nicht genug Einhalt geboten zu haben.

Diesen Vorwurf weist die Diözese zurück: Es unterstütze Asomugha „mit allen Maßnahmen, die uns als Bistum zu Gebote stehen“ und „die Gemeindeberatung des Bistums“ habe „seit dem Spätsommer in Gesprächen mit den Beteiligten intensiv an einer Lösung der Konflikte gearbeitet“, betont Bistums-Sprecher Markus Herr.

Auch der Ortsgemeinderat will sich an die Diözese wenden

An der Nachdrücklichkeit dieser Beteuerungen hegen jedoch etliche Kirchen- und auch Ortsgemeindemitglieder Zweifel. Uschi Pfiffi beispielsweise, früher mit Hausmeistertätigkeiten in der Pfarrei betraut, wundert sich über die Schnelligkeit, mit der Asomugha ausgetauscht wurde. Sie glaubt zwar auch nicht, dass jener zurückkomme, „aber man kann’s ja mal probieren“. Zumindest will sie ihre Solidarität damit ausdrückt wissen.

Auch Waltraud Gries, Erste Ortsbeigeordnete und Mitglied im Gemeindeausschuss der Kirche, meint: „Speyer hat es sich einfach gemacht“, indem es die Vorfälle dem Rassismus zugeschrieben habe. Zudem sei die Beleuchtung am Pfarrhaus zum Schutz des Pfarrers vor Kurzem verbessert worden, doch „geplante Kameras wurden noch nicht umgesetzt“. Der Ortsgemeinderat sei gerade dabei, ein Schreiben ans Bistum zu verfassen.

Seit Dienstag leitet Pfarrer Martin Olf die Pfarrei mit

Bereits seit Dienstag ist Martin Olf, leitender Pfarrer der Gemeinde Heilig Geist in Kaiserslautern, übergangsweise in Queidersbach als Administrator eingesetzt, um die Gemeinde mitzuleiten. „Ich wurde Ende letzter Woche vom Bistum gefragt – und wollte mich nicht drücken“, sagt der Geistliche auf RHEINPFALZ-Nachfrage. Er kenne Asomugha und habe mit ihm auch Gespräche über die Situation geführt, „schließlich ist das die Nachbargemeinde“. Voraussichtlich bis Ende Juli sei Olf in Queidersbach tätig, „zum 1. August soll die Stelle ausgeschrieben werden“. Eine Aufklärung der Vorfälle in der Pfarrei sei wohl nötig, aber das gehöre nicht zu seinen Aufgaben.

Vergangenheitsbewältigung wird lautstark gefordert

Genau dies, eine Aufarbeitung, fordert Barbara Lehnhardt, Mitglied im Gemeindeausschuss der Kirche. Die „Vergangenheitsbewältigung“ strebt sie nicht nur durch Briefe an die Diözese an, sondern nun durchaus auch lautstark: Die ehemalige Profi-Sängerin hat schon in den vergangenen Wochen seit der Corona-Krise jeden Sonntagabend ein „Treppenkonzert“ vor ihrem Haus mit ihrem Mann gegeben. Am Sonntag wurde spontan ein Solidaritäts- und Abschiedskonzert für Pfarrer Asomugha daraus, „auch wenn der schon weg war“, mit einem speziell an ihn gerichteten Song. „Das werden wir auch weiterführen, nach dem Motto: ,Wir sind so lange laut, bis der Bischof uns hört!’“, gibt sie sich nicht geschlagen.

Auf die spontane Idee von Pfarrgemeindemitglied Nadine Germann, für Asomugha Solidaritätsbekundungen zu sammeln und ihm zu senden, geht Lehnhardt gern ein. „Jeder könnte etwas schreiben, malen, was auch immer – das täte ihm sicher gut.“ Sie steht in engem Kontakt mit Asomugha – der derzeit nicht an die Öffentlichkeit treten will – und ist überzeugt, dass jener „hier nicht mehr glücklich wird“, weswegen sie nicht seine Rückkehr fordert. Aber als symbolischen Akt der Solidarität steht sie auch hinter Pfiffis Unterschriftenaktion.

Die Polizei ist auf weitere Hinweise angewiesen

Einen ersten Erfolg kann derweil die Polizei vermelden – allerdings nichts, was zur Aufklärung der mutmaßlichen Angriffe gegen Asomugha beiträgt. „Der erste der beiden Einbrüche ins Pfarrhaus, der vom 21. Februar 2019, ist aufgeklärt“, sagt Polizeisprecher Michael Hummel. Anhand von Spuren am Tatort konnte ein Mann aus dem Saarland ermittelt werden, „der der Polizei durch Eigentumsdelikte bekannt ist“. Weder ein Bezug zu Queidersbach oder Asomugha noch Hinweise auf eine rassistische Gesinnung ergaben die Ermittlungen.

Keine Ermittlungsergebnisse hat die Polizei jedoch bisher zum zweiten Einbruch einen Monat später, zu den zerstochenen Reifen an Asomughas Auto Ende September oder zu der „187“ an seinem Garagentor vom 21. März. Die Polizei könne nicht ausschließen, dass es sich dabei um eine gezielte Morddrohung handelt, „jedoch waren alle Fälle von 187-Schmierereien im Polizeipräsidium Westpfalz bisher Sprays von Jugendgangs“. Hummel bittet die Bevölkerung weiter um Hinweise, denn ihr fehlten derzeit „weitere Ermittlungsansätze“.