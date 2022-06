Halleluja, es ist vollbracht! Der Dauerstreit um eine Einbahnregelung in der Landstuhler Kaiserstraße hat ein Ende. Es bleibt beim Gegenverkehr.

Zur Erinnerung: Schon das erste Zusatzgutachten zum Verkehrskonzept hatte ganz eindeutig von einer Einbahnstraße abgeraten. Aber die FWG und vor allem die CDU im Stadtrat wussten es besser, zweifelten die Expertise an und setzten mit ihrer Mehrheit 2021 den Beschluss durch, die Kaiserstraße in Richtung Kindsbach im Zentrum zu sperren. Als diese Entscheidung Anfang 2022 in einem dreimonatigen Feldversuch getestet wurde, wimmelte es in der Sickingenstadt ebenso vor lauter Verkehrsexperten wie im Stadtrat. Quasi minütlich wurden neue Ideen geboren, was wo noch wie geändert werden könnte. Und der CDU-Fraktionschef hätte all die Vorschläge am liebsten nochmals getestet, konnte sich aber mit seinem Vorstoß, die Testphase zu verlängern, am Schluss nicht mal in seiner eigenen Fraktion durchsetzen.

Nach dem Test ist der Gutachter nun zum selben Schluss gekommen wie schon 2021: Die Einbahnstraße bringt nur Nachteile. Dass die CDU dieses Ergebnis wenigstens jetzt akzeptiert, lässt aufatmen. Denn nun können die Verkehrsprobleme endlich tatsächlich auch mal angegangen werden.