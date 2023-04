Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast zwei Jahre lang wurde in Landstuhl überaus kontrovers diskutiert, wie die Verkehrssituation in der Innenstadt verbessert werden soll. Nun ist die Entscheidung gefallen – einmütig. Was jetzt beschlossene Sache ist.

In der Kaiserstraße bleibt es durchgängig beim Gegenverkehr. Eine Einbahnregelung zwischen Rathaus und Pallmanns Eck in Richtung Kindsbach war auf Antrag der CDU im Stadtrat zwischen 1. Dezember und 28. Februar getestet