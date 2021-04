Das Weilerbacher Feuerwehrhaus und das Pendant in Rodenbach weisen Mängel auf, die behoben werden müssen. Das steht schon länger fest. Doch wie genau das passieren soll, ist noch nicht definitiv klar. Denn plötzlich gibt es neue Optionen – und womöglich könnten nun sogar gleich zwei Neubauten entstehen.

Von einem Sanierungs- und Unterhaltungsstau spricht Architekt Andreas Schmitt in seiner Bestandsaufnahme im Falle von Weilerbach. Energetische, brandschutztechnische und baukonstruktive Mängel macht er dort ebenso aus wie beim Haus in Rodenbach. Rund um die Spinde geht es in Weilerbach zum Beispiel eng zu, wie Schmitt meint – nicht optimal, wenn beim Alarm Schnelligkeit gefragt ist. „Neben den Bereichen Umkleide sind auch die Themen der generellen Trennung nach Geschlechtern, Trennung in Schwarz-/Weißbereiche sowie das Thema Sanitärräume auf den Prüfstand zu nehmen und an eine optimierte Lösung heranzuführen“, stellt der Mehlinger Architekt weiter fest.

Für Rodenbach gilt offenbar ähnliches: Es geht mehr als beengt zu oder der Platz ist sogar unzulässig klein: „Alle Fahrzeuge für die Unterbringung im Gebäude sind aus Sicht der zu beachtenden Vorschriften, Arbeitsstättenrichtlinien, Arbeitssicherheit zu groß für den zur Verfügung stehenden Platz.“

Standort neben dem Wasserwerk im Visier

Was also tun? Sanieren im Bestand, neu bauen oder die beiden Wachen sogar zusammenlegen? Eine Machbarkeitsstudie wurde beauftragt, die Schmitt am Montagabend im Verbandsgemeinderat zusammenfasste. Bestandsaufnahme, bauliche Möglichkeiten und eventuelle Kosten spielten darin eine Rolle. „Was haben wir an Platzbedarf, an Notwendigkeiten, an Arbeiten, die verrichtet werden müssen, welche Möglichkeiten gibt es?“: All das sei ermittelt worden. Das Fazit: Während in Rodenbach, wo überhaupt kein Platz zwischen Turnhalle und Straße für eine Erweiterung ist, ein Neubau her muss, ist das in Weilerbach nicht zwingend notwendig. Hier würde sich auch ein Umbau, eine Erweiterung des bestehenden Hauses lohnen. Bestimmte Werkstätten könnten dann unter Umständen von dort aus in das neue Gebäude in Rodenbach verlagert werden, um die Abläufe in Weilerbach besser zu gestalten. Das sieht auch die Feuerwehr so. Der Verbandsgemeinderat sollte nun eigentlich beschließen, dass diese Varianten planerisch weiterverfolgt werden.

Doch dann kam es anders: Erst in den vergangenen Tagen hätten sich neue Grundstücksoptionen ergeben, wie Bürgermeisterin Anja Pfeiffer (CDU) ausführte. In Weilerbach und in Rodenbach, jeweils am Ortsrand, sodass weitere Alternativen denkbar wären. Denn in Weilerbach schied der Plan eines Neubaus bislang mangels eines geeigneten Grundstückes aus. In Rodenbach war bislang ein Areal beim Wasserwerk als Standort für das Feuerwehrhaus anvisiert, das auch noch für die Zukunft Erweiterungspotenzial bieten würde.

Baukosten nah beieinander

Die Entscheidung rund um die Ertüchtigung sei nicht einfach, die Feuerwehr gehöre ja durchaus auch in den Ort, es gehe um viel Geld, stellte Pfeiffer fest. Zudem: „Die Baukosten liegen relativ nah beieinander.“ Den eventuellen Kostenrahmen bezifferte der Architekt bei einem Neubau in Rodenbach in einer kleineren Variante auf rund 2,1 Millionen Euro, in einer größeren auf rund 2,6 Millionen Euro. Ein gänzlich neues Haus wird in Weilerbach mit rund 2,8 Millionen Euro angesetzt, während es beim Umbau des alten Hauses um die 1,8 Millionen Euro sein könnten.

Wenn es um eine Summe von über vier Millionen gehe, dann brauche es eine Grundlage für eine gute Entscheidung, argumentierte CDU-Fraktionsvorsitzender Nicolas Ventulett. Beigeordneter Peter Schmidt (FWG) meinte: „Wir sollten die Entscheidung, die Option noch offenlassen.“ Viele Gründe seien für ein sachgemäßes Urteil maßgeblich: die Kosten ebenso wie die Einsatzgrundzeiten.

Einstimmig entschied sich der Verbandsgemeinderat also dafür, erst einmal noch eine Standortanalyse mit Blick auf die Einsatzgrundzeiten machen zu lassen, unter Einbeziehung der beiden neuen Grundstücke.