Die Bürgerworkshops der Gemeinde Kottweiler-Schwanden gehen in die zweite Runde. Im Rahmen der Dorfmoderation zur Dorferneuerung findet am Dienstag, 8. Februar, um 18 Uhr die Veranstaltung online statt.

„Schon während des ersten Bürgerworkshops haben sich sehr viele Bürger engagiert und Ideen für die Zukunft von Kottweiler-Schwanden entwickelt“, berichtet die Stadtplanerin Julia Kaiser vom Büro Stadtgespräch aus Kaiserslautern. Jetzt bestehe zum zweiten Mal die Chance, aktiv Einfluss auf die Gestaltung der Gemeindeentwicklung zu nehmen. Im Rahmen dieses Bürgerworkshops sollen gemeinsam das Themenfeld „Unser Dorf 2.0“ besprochen und Ideen für die Weiterentwicklung von Kottweiler-Schwanden gesammelt werden.

Mögliche Inhalte sind dabei die Digitalisierung der Gemeinde, die Trends des demographischen Wandels sowie die Außenkommunikation und die Online-Präsenz des Dorfes. Ein weiteres Thema ist das „Arbeiten 4.0“, kündigt Kaiser an, welches sich mit den Veränderungen der Arbeitsformen und Arbeitsbedingungen im digitalen Zeitalter beschäftigt. Das Thema Kultur, Freizeit und Tourismus wird ebenfalls an diesem Abend besprochen.

Anmeldung bis 7. Februar

Die Veranstaltung wird über Microsoft-Teams stattfinden. Hierfür muss man sich bis 7. Februar zur Teilnahme an der Bürgerwerkstatt anmelden per E-Mail an l.michel@stadtgespraech.com. Daraufhin erhält man einen Teilnahmelink mit Hinweisen zur Durchführung des Workshops. Bei der Anmeldung sind Namen und Kontaktdaten anzugeben. Diese Daten werden nur intern verwendet und nach der Veranstaltung wieder gelöscht.

Wie Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz sagt, lebt die Dorferneuerung vom Mitmachen. Sie hofft deshalb darauf, dass sich viele Bürger beteiligen.