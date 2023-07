Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die geplante Eröffnung des Schnapsbrennerfestes in Mittelbrunn lief zwar nicht so glatt, wie man es sich gewünscht hätte: Nieselregen und Wind machten der Veranstaltung anfangs ordentlich zu schaffen. Und so hielt sich der Besucheransturm auch erst einmal in Grenzen. Aber: Das änderte sich mit nachlassendem Regen.

Die spürbar gute Laune ließ man sich durchs unangenehme Wetter sowieso nicht ganz vermiesen. Man nutzte fleißig Fensterabzieher (für nasse Tische und Bänke) und freute sich