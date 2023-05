Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ausblick: Während sich das Bürgerhaus in Schwedelbach bald rundum erneuert präsentiert, wird die Sanierung des Bürgerhauses in Schneckenhausen wohl weiterhin ein Thema sein. Vor fünf Jahren wurde diese schon auf den Weg gebracht. Straßenarbeiten stehen dagegen in Hirschhorn an.

Fast zwei Jahre lang wurde es erweitert, modernisiert und kernsaniert: das Bürgerhaus in Schwedelbach. Im ersten Quartal 2022 soll es endlich fertig sein, wie Ortsbürgermeister