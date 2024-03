Die FWG schickt Andreas Jahnke ins Rennen: Er kandidiert bei der Kommunalwahl am 9. Juni für das Ortsbürgermeisteramt.

Der 53-Jährige saß schon von 2014 bis 2019 im Ortsgemeinderat. Nun strebt er den Ortsbürgermeisterposten an. Der bisherige Amtsinhaber, FWG-Mann Klaus Urschel, hat angekündigt, sich nach 18 Jahren nicht mehr zur Wahl stellen zu wollen. Zu seiner Motivation meint sein potenzieller Nachfolger Jahnke nun: „Gemeinsam etwas zum Erhalt und zur Verbesserung der Lebensqualität in Erzenhausen zu bewegen, macht mir große Freude.“ Wichtig ist ihm „eine menschenfreundliche Politik“. Jahnke will die Einbindung der Bürger fördern und offen für ihre Anliegen sein. Auf sein FWG-Team setzt er dabei ebenso wie auf die Dorfgemeinschaft: „Mit einer Ausweitung gemeinsamer Aktivitäten, wie zum Beispiel Wanderungen oder Ausflügen, und einem Erhalt der bisherigen Veranstaltungen können wir gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Gemeinde weiterhin ein lebenswerter Ort bleibt“, findet der Kandidat.

Jahnke selbst ist seit fast 25 Jahren in der rund 760 Einwohner zählenden Gemeinde zuhause. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne. Der berufliche Schwerpunkt des Maurermeisters liegt auf dem Vertrieb und der Beratung rund um Betonsteinprodukte für die Dorf- und Stadtgestaltung. zs