Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Leben in einem Dorf ist für nicht wenige Menschen erstrebenswert. Oft ist es ein gemütlicher Ortsmittelpunkt, an dem das Dorfleben besonders blüht. In Queidersbach gibt es seit Mai das „dorfkind“.

Unweit des Wasgau-Marktes in Queidersbach steht das „dorfkind“, das durch die beiden nachfolgenden Attribute „Café“ und „Bar“ gastronomisch näher