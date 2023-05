Am ersten Mai-Wochenende finden auf der Burg Nanstein zum fünften Mal die Burgerlebnistage statt. Vom 5. bis zum 7. Mai können Besucherinnen und Besucher hier hautnah das mittelalterliche Leben auf einer Burg sehen und erleben.

Einen der Höhepunkte des Fests und des sogenannten Celebramus Jahrs (von Latein „celebramus“: „wir feiern“) anlässlich der „700 Jahre Stadtrechte Landstuhl“ markiert dabei am Sonntag, 7. Mai, der 500. Todestag des Ritters Franz von Sickingen. Hierzu gibt es ab 11 Uhr eine offizielle Gedenkstunde, und die letzten Stunden Franz von Sickingens werden von der Burgspielgemeinde Landstuhl und deren befreundeten Vereinen nachgestellt.

Spielleute, Falkner und Handwerker sowie ein Karussell und Narretei für die kleinen Burgfräulein und Ritter – all das und noch einiges mehr erwartet die Besucher der Burgerlebnistage. Im Gegensatz zu Mittelaltermärkten stehe hier das Erleben im Mittelpunkt. „Die Burgerlebnistage sind mehr Darstellung als Markt“, erläutert Frank Zimmer, der Vorsitzende der veranstaltenden Heimatfreunde Landstuhl. Unterstützt wird die Burgspielgemeinde (wie schon im Jahr zuvor) von zwei Gruppen, den aus dem Kraichgau angereisten „5 Schneeballen“ und den „Landsknechten“.

Shuttle-Service

Wer bei all dem munteren Burgtreiben Hunger und Durst bekommt, wird in der Taverne auf dem Gelände bestens versorgt. Und auch über die Parkplatzsuche braucht man sich keine Gedanken zu machen. Am Samstag und Sonntag ist ein kostenfreier Shuttle-Service zwischen dem Sportplatz in Bann (Parkgebühr 2 Euro pro Auto) und dem Landstuhler Stadtteil Melkerei eingerichtet. Die Parkeinnahmen kommen den Jugendlichen des SV Bann zugute. Die Veranstalter bitten, diesen Service zu nutzen, da es rund um die Burganlage keine Parkplätze gibt.

Info

Burgerlebnistage auf der Burg Nanstein in Landstuhl von Freitag, 5. Mai, bis Sonntag, 7. Mai, mit Sickingen-Gedenken am 7. Mai. Öffnungszeiten: Freitag von 18 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 5 Euro, Kinder „unter Schwertmaß“ sind frei.