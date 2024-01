Besonders für Umweltschutz, bezahlbaren Wohnraum und eine gute Bildung möchte sich die SPD in der Stadt Ramstein-Miesenbach einsetzen. Damit ihr das gelingt, hat sie zehn zum Teil sehr erfahrene Kandidaten für die Stadtratswahl nominiert.

Bianka Pfannenstiel steht an der Spitze des SPD-Ortsvereins von Ramstein-Miesenbach und auch auf Platz eins der Kandidatenliste für den Stadtrat, der bei der Kommunalwahl am 9. Juni neu gewählt wird. Die Lehrerin an der Realschule plus ist seit 2019 Mitglied des Stadtrats und setzt sich besonders für Bildungsthemen ein.

Neun weitere Sozialdemokraten, darunter drei Frauen, haben sich bereiterklärt, anzutreten. Es sei schwierig, in Ramstein-Miesenbach, in der die CDU traditionell sehr stark sei und das Leben präge, Leute zu finden, die sich für die SPD politisch engagieren wollten, sagt Pfannenstiel. Momentan hat die SPD nur vier der 24 Sitze im Stadtrat. Aber es sei ihr und ihren Mitstreitern wichtig, politische Vielfalt in das Gremium zu bringen. Daher laute auch ihr Slogan: „Demokratie braucht mehrere Meinungen.“

Matthias Hammerschmidt, der aktuelle Fraktionssprecher, kandidiert auf Rang zwei. Er ist seit vielen Jahren Mitglied des Stadtrats und Träger der Freiherr-vom-Stein-Plakette des Landes Rheinland-Pfalz. Mit ihr werden kommunalpolitisch Tätige für ihr besonderes Engagement geehrt. Ihm folgt die ebenfalls erfahrene Marita Becker.

Auch Neulinge sind dabei

Förster Bodo Mahl, auf dem vierten Platz, setze sich besonders für ökologische Themen, den Umweltschutz und eine nachhaltige Stadtentwicklung ein, sagt Pfannenstiel.

Außer den erfahrenen Leuten stellen sich auch Politik-Neulinge zur Wahl, wie Gerlinde Krück, Gerd Backhaus und Thomas Pfeiffer. Backhaus ist in Ramstein-Miesenbach vor allem durch seinen Einsatz für Kinder und Jugendliche im Schwimmverein Aquakids bekannt.

Vervollständigt wird die Liste durch Klaus Fuchs und Klaus Becker sowie Peter Krietemeyer. Letzterer, der 49 Jahre in der Stadtverwaltung Kaiserslautern tätig war, will seine Erfahrung aus dieser Zeit einbringen.

Einen Bewerber für das Amt des Stadtbürgermeisters wolle die SPD übrigens nicht aufstellen, sagt Pfannenstiel. Die Sozialdemokraten seien im Großen und Ganzen zufrieden mit Ralf Hechler als Stadtoberhaupt und verzichteten daher auf einen Gegenkandidaten.

Stadtratsliste

1. Bianka Pfannenstiel, 2. Matthias Hammerschmidt, 3. Marita Becker, 4. Bodo Mahl, 5. Gerlinde Krück, 6. Gerd Backhaus, 7. Thomas Pfeiffer, 8. Klaus Fuchs, 9. Klaus Becker, 10. Peter Krietemeyer.