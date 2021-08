Bettina Bachem hat die Leitung der Weilerbacher Niederlassung des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) übernommen, wie dieser mitteilt. Damit liegt auch das Großprojekt US-Hospital-Neubau mit in ihren Händen.

„Gerne habe ich die Herausforderung angenommen, am Neubau des US-Klinikums Weilerbach maßgeblich mitzuwirken, komme ich dabei doch sozusagen an meine Wurzeln zurück“, sagt Bettina Bachem, die 1999 ihre Tätigkeit als Projektmanagerin in der LBB-Niederlassung Kaiserslautern mit dem US-Hospital Landstuhl begann. „Da gab es schon erste Überlegungen zum Neubau, bei dessen Realisierung mich jetzt ein exzellentes Team in der Niederlassung Weilerbach unterstützt.“

Auf das Projektmanagement für das US-Hospital Landstuhl folgte 2004 die Zuständigkeit für das Kaiserslautern Military Community Center (KMCC). Anschließend war Bachem als Projektmanagerin für den Neubau der Hochschule Kaiserslautern auf dem Campus Kammgarn sowie für die Forschungsneubauten Laboratory for Advanced Spin Engineering (LASE) und Laboratory for Ultra-Precision and Micro Engineering (LPME) an der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern tätig.

Musterräume, Parkhäuser und Einlasskontrollpunkt

Vorteilhaft für die Umsetzung der neuen Aufgabe in Weilerbach sei, dass alle Mitglieder der Niederlassung „im schicken neuen Dienstgebäude unmittelbar an der Baustelle“ versammelt sind. In der Nähe werden die US-Partner sowie Vertreter des zu beauftragenden Bauunternehmens mit einziehen. Derzeit werden Baustellenlogistik und Terminplanung vorbereitet. Ein Gebäude mit Musterräumen wird errichtet. Des Weiteren sollen zwei Parkhäuser gebaut werden, so der LBB. Ein Einlasskontrollpunkt als Voraussetzung für die Öffnung des neuen Osttores der Air Base Ramstein wird eingerichtet.