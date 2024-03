Im Otterbacher Neubaugebiet „Kirchtal“ sollen 17 Baugrundstücke sowie eine weitere Kindertagesstätte entstehen. In der Ortsgemeinderatssitzung am Dienstag wurden weitere Planungsdetails vorgestellt.

Eva Leßmeister vom Kaiserslauterer Planungsbüro WVE präsentierte den Ratsmitgliedern die Planungen für die Erschließungsstraße sowie für die Oberflächenentwässerung. Der geplanten Straße – eine Verlängerung der Kirchtalstraße – sind die Bauflächen links und rechts zur Straße angeordnet. Ein Abzweig in westliche Richtung schließt sich an den Eulenweg und dann an die Schwalbenstraße an. Der Planerin zufolge wird zunächst die Baustraße angelegt. Für den Endausbau favorisieren die Ratsmitglieder einen asphaltierten Fahrbereich mit einem seitlichen Gehweg sowie einer Abflussrinne für den Abzweig zum Eulenweg einen Ausbau mit Mittelrinne.

Auffälligstes Merkmal der Oberflächenentwässerung und gleichzeitig ein Bollwerk bei Starkregenereignissen ist eine der Talneigung folgende Kette von Entwässerungsmulden entlang des östlichen Randes des geplanten Baugebietes. Die Überläufe sollen dafür sorgen, dass sich diese nicht mehr als 30 Zentimeter hoch anfüllen. Bei den 36 Parkplätzen insbesondere im Bereich der Kita entschied sich der Rat dafür, ein Pflaster mit Fugen verlegen zu lassen, damit das Regenwasser besser versickern kann.