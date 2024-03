Die CDU Enkenbach-Alsenborn hat den amtierenden Ortsbürgermeister Jürgen Wenzel bei ihrer Mitgliederversammlung erneut einstimmig zum Ortsbürgermeisterkandidaten nominiert. Die Kommunalwahlen finden am 9. Juni statt.

Der 63-jährige Bankkaufmann und Betriebswirt wolle sich als Pensionär weiterhin voll auf die Ortspolitik konzentrieren, teilen die Christdemokraten mit. Mit seiner über 20-jährigen Erfahrung und vielen umgesetzten Projekten seien bereits viele Voraussetzungen geschaffen worden, um in der Ortsgemeinde gut zu leben. In seiner Amtszeit begleitete Wenzel unter anderem vier Kita-Baumaßnahmen, den Neubau des Freibades Alsenborn und die Umgehungsstraße Enkenbach. Die Gemeinde sei inzwischen nahezu CO2-neutral mit Strom und Wärme versorgt und weitreichend mit Glasfaser erschlossen. Die Gemeinde punktet laut der CDU auch mit der Ausweisung von Neubaugebieten, der „hervorragenden Nahversorgung, der Ansiedlung von vielen neuen Firmen und der Städtebausanierung im Ortsteil Enkenbach“. Zudem sei kürzlich der Ortsteil Alsenborn als Schwerpunktgemeinde der Dorferneuerung anerkannt worden. „Diese positive Entwicklung will Jürgen Wenzel in den nächsten fünf Jahren mit dem Gemeinderat weiter vorantreiben“, so die CDU. Des Weiteren stellten die Christdemokraten ihre Liste für den Gemeinderat auf.

Liste für den Gemeinderat

1. Jürgen Wenzel, 2. Britt Weber, 3. Hans-Peter Krauß, 4.Timon Pütz, 5. Nicole Hanbuch, 6.Guido Fieguth, 7. Klaudia Dobras, 8.Wernfried Hartmüller, 9. Manuela Schäffler, 10. Iven Runge, 11. Alexander Roth, 12. Axel Zoller, 13. Daniel Weinberg, 14. Peter Hölz, 15. Hubert Leist, 16.Heiko Becker, 17. Claus Gläßge, 18. Melanie Nunius, 19. Stefan Bayer, 20. Reiner Runge (auf der Liste befinden sich noch zwei weitere Namen.)