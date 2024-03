HÜTSCHENHAUSEN. Die SPD Hütschenhausen hat ihre Kandidatenliste für den Ortsgemeinderat aufgestellt. Sie wird angeführt von Ortsbürgermeisterkandidat Frank Matheis. Gewählt wird am 9. Juni.

„Wir stolz, den Wählerinnen und Wählern mit einer so ausgewogenen Bürgerliste ein sehr gutes Personalangebot machen zu können“, sagt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Volker Schneider. Alle Ortsteile seien vertreten, auch Nicht-Parteimitglieder seien auf der Liste, ebenso Selbstständige im Ort und jüngere Kandidatinnen und Kandidaten, die zum ersten Mal antreten sowie Erfahrene, die sich weiter engagieren wollten.

„In meinem Team sind viele dabei, die seit unzähligen Jahren fern von Politik und ganz unabhängig von der Parteizugehörigkeit des Bürgermeisters immer tatkräftig in der Gemeinde anpacken und helfen, wo Hilfe gebraucht wird“, stellt der Ortsbürgermeisterkandidat, Frank Matheis, fest. Als Beispiele nannte er das ehrenamtliche Engagement beim Seniorentreff, Bürgerbus oder Bau der SV Spesbach-Ersatzspielerkabinen. In den vergangenen Monaten seien Bürgerinnen und Bürger zu den Sozialdemokraten gekommen, die genau dieses „Überparteiliche“ im Ort gut fänden und etwas für den Ort bewegen wollten. „Ich bin froh, diese Truppe für meine Philosophie des ,Miteinander’ hinter mir zu wissen“, so Matheis. Mit Sachpolitik und Engagement könne es in der Ortsgemeinde gelingen, parteiübergreifend ein neues Kapital der Zusammenarbeit aufzuschlagen. „Da muss man eben mit Respekt und Fairness vorangehen und die guten Ideen aller sich gegenseitig befruchten lassen“, stellt Matheis, der Geschäftsführer des saarländischen Städte- und Gemeindetages ist, sein Verständnis von der Amtsführung eines Ortsbürgermeisters heraus.

Gemeinderatskandidaten:

1. Frank Matheis, 2. Hajo Becker, 3. Ottmar Jung, 4. Miriam Jung, 5. Volker Nicolay, 6. Volker Schneider, 7. Dieter Reichow, 8. Annette Heil, 9. Birgit Matheis, 10. Timo Schneider, 11. Lars Kurz, 12. Lilli Rizzi, 13. Jan Scheider (parteilos), 14. Axel Pulvers, 15. Marius Gossow, 16. Mario Reich (parteilos), 17. Simone Rothhaar, 18. Falk Weber, 19. Wolfgang Heil (parteilos), 20. Ingrid Becker (auf der Liste stehen noch drei weitere Namen).