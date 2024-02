Silke Brunck, die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn, appellierte beim Bürgerempfang dazu, sich ehrenamtlich zu engagieren. Denn: „Zahlreiche Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen werden sich nicht mehr zur Wahl stellen.“

Auch Ratsmitglieder seien schwerer zu finden, stellte Brunck am Freitagabend bei der Veranstaltung in der Aula der Integrierten Gesamtschule in Enkenbach-Alsenborn fest. Diese Problematik sei landauf und landab bekannt. „Ich kann nur an Sie alle appellieren – nutzen Sie das Ehrenamt, ja, es ist eine Belastung, und ja, es ist nicht immer einfach – aber es ist die Grundfeste unserer Demokratie.“ Die Bürger sollten nicht leichtfertig extremen Randgruppen Entscheidungen überlassen. „Mitreden und mitgestalten, für andere da sein“, so die Bürgermeisterin, etwas bewegen, „das macht Spaß und bringt viel Freude mit sich.“

Eine insgesamt positive Bilanz zog die Brunck zur Arbeit der Verbandsgemeindeverwaltung. Viele Dinge seien „ins Rollen gebracht“ worden. Sie hob dabei ab auf die Grundschulen, die Feuerwehr, den Gewerbepark Sembach, den Glasfaser-Ausbau sowie die Arbeitsatmosphäre im Rathaus.

Der Kinderchor des Gesangvereins Enkenbach unter Leitung von Ekaterina Kronibus sorgte beim Bürgerempfang zudem für einigen musikalischen Schwung.