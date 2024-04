Gute Nachrichten hat Lindenbergs Ortsbürgermeister Reiner Koch (FWG) jetzt zu vermelden: „Das Maifest findet doch statt.“ Wer mitfeiert, tut nebenbei auch noch Gutes: Denn der Erlös wird gespendet.

„Nach kurzfristiger Absage des Maifestes in der Ortsmitte haben sich in der vergangenen Woche mehrere Vereine zusammengeschlossen, um das Fest doch stattfinden zu lassen“, sagt Ortsbürgermeister Reiner Koch. Unter dem Motto „Lindenberg feiert in den Mai“ soll am Dienstag, 30. April, ab 17 Uhr im und am Dorfgemeinschaftshaus gefeiert werden. Traditionell stellt die Freiwillige Feuerwehr gegen 17 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße/Mauerweg einen Maibaum auf. Danach sind alle Lindenberger eingeladen, am Dorfgemeinschaftshaus zusammenzukommen.

Die Organisatoren, die sich aus Mitgliedern von Turnverein, Obst- und Gartenbauverein, Dorfjugend, Carneval-Club und FWG zusammensetzen, hätten in den vergangenen Tagen vieles organisiert und geplant, so Koch. Es soll eine Cocktailbar geben, neben Bratwurst, Steak, Currywurst, Pommes und Wedges mit Kräuterquark stehen auch Waffeln und Kuchen auf der Speisekarte.

Der Erlös wird gespendet

Speisen und Getränke sollen zu fairen Preisen angeboten werden, der Erlös wird gespendet. Die beteiligten Vereine hätten beschlossen, dass der Kindergarten einen Großteil der Summe für einen neuen Sandkasten erhalten wird, so Koch. Ein kleinerer Teil werde in das Beweidungsprojekt investiert. Koch ist froh, dass das Fest stattfindet: „Den Organisatoren war es wichtig, dass das Fest nicht ausfällt. Dass jetzt so viele Vereine und Helfer kurzfristig bereit sind, etwas zu machen, zeichnet die Dorfgemeinschaft aus und zeigt, dass man gewillt ist, der Bevölkerung einen Treffpunkt zu bieten und Leben ins DGH am Park zu bringen. Die gute Logistik und Infrastruktur helfen bei der kurzen Vorlaufzeit ungemein.“ Das Fest könne laut Koch auch als Probelauf für das am 22. Juni geplante Parkfest gesehen werden.