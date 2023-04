Alle vorhersehbaren Eventualitäten sind laut Ortsbürgermeister Daniel Schäffner (SPD) im Haushaltsplan für dieses Jahr berücksichtigt. Dennoch konnte am Donnerstag ein ausgeglichenes Zahlenwerk vom Rat verabschiedet werden, das auch größere Investitionen beinhaltet.

„Für diesen Haushalt haben wir nicht an irgendwelchen Stellschrauben drehen müssen, um ihn ausgeglichen zu gestalten“, erklärte der Ortschef. Das Entscheidende sei, „dass in diesem Budget alles drin ist“. Die vorhersehbaren Eventualitäten seien soweit wie möglich in das Zahlenwerk eingearbeitet worden. Das gelte beispielsweise für die inflationäre Preisentwicklung und für den zu erwartenden Tarifabschluss im öffentlichen Dienst. Auch in Bezug auf die Kindertagesstätte sei der erhöhte Personalbedarf in den verschiedenen Bereichen mit eingerechnet.

„Dass uns der Haushaltsausgleich auf diese Weise gelungen ist, liegt daran, dass wir seit Jahren sparsam wirtschaften“, betonte Schäffner. Als Beispiel sei die Bepflanzung im Ort zu nennen. Hier seien nicht vorschnell Fremdaufträge vergeben worden, sondern die Einsatzfreude der Bauhofmitarbeiter habe geholfen und ebenso eine Bepflanzung mit mehrjährigen Blumenarten. Die Eigenleistung im Ort spiele eine entscheidende Rolle. Vor allem die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen sei dabei zu erwähnen.

Arbeiten für Kita-Anbau könnten bald beginnen

Die Hebesätze für die kommunalen Steuern seien der Aufreger in vielen Ortsgemeinden gewesen, fuhr der Ortschef fort. „Wir haben im Sinne der Solidargemeinschaft die Grundsteuer B auf die Höhe der vom Land geforderten Nivellierungssätze auf 465 Prozentpunkte angehoben“, erläuterte Schäffner. Das sei nötig gewesen, um finanzielle Einbußen zu vermeiden und um Spielraum zum Investieren zu schaffen.

„Wir haben einiges vor“, meinte der Ortschef. Es sei eine berechtigte Hoffnung, „dass wir in wenigen Monaten hier schon die Baustelle für den Kita-Anbau haben“. Außerdem müssten zwei Heizungen für Kaisers Saal erneuert und neue Tische und Stühle für den Versammlungsraum angeschafft werden. Es gelte, die örtlichen Vereine zu fördern, Spielplätze und Gemeindestraßen neu zu gestalten sowie öffentliche Einrichtungen und den Friedhof in Ordnung zu halten. Zudem stehe an, das Freizeitareal am „Monte Werle“ weiter zu entwickeln. Dazu sei allerdings ein Gesamtkonzept erforderlich, das im Rahmen des europäischen Leader-Projekts gefördert werden könnte. Alle Fraktionen betonten ihre Zustimmung zu den Ausführungen des Bürgermeisters und votierten einstimmig für den vorgelegten Haushalt.

Haushalt in Zahlen

Im Ergebnishaushalt für das laufende Jahr gibt es ein Plus von 239 Euro. Im Finanzhaushalt weist der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen einen Überschuss von 162.000 Euro aus.