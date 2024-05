„Und, haben sie ihr Kärtchen dabei?“ Wer diese Frage hört, steht in der Regel in einer medizinischen Einrichtung und wird nach seiner Versichertenkarte gefragt. Mit der Frage wurden aber die Besucher im Bürgerhaus in Harsberg konfrontiert. Wer ja sagte, durfte bleiben und bekam in der „Klinik Harsberg“ von der Theatergruppe des SC Weselberg die beste Medizin verpasst: die heißt bekanntlich Lachen.

Seit über drei Jahrzehnten steht die Theatergruppe für garantiert gute Laune und diese Garantie wurde auch beim Stück „Amnesie für Fortgeschrittene“ von Autor Karl-Heinz Alfred Hahn eingehalten. Nach der Corona-bedingten Pause standen (und lagen) die Akteure erstmals wieder auf der Bühne und sprühten unter der Regie von Regina Zimmermann vor Spielfreude. Schauplatz des Geschehens war ein komplett eingerichtetes Zweibettzimmer im Krankenhaus.

Zimmermann und Maria Gries, zwei Weselberger Theaterurgesteine, ließen es sich nicht nehmen, als Putzfrauen zunächst im Saal sauber zu machen. „Fieß hoch“, hieß es für die Besucher im voll besetzten Bürgerhaus, die im Verlaufe des Stücks mehrfach ins Geschehen einbezogen wurden. Zum Beispiel, wenn der frühere Bundespräsident Walter Scheel – lächelnd und Hände schüttelnd – durch die Reihen ging und im Gegensatz zu manchem heutigen Politiker durchweg freundlich zurückgegrüßt wurde.

Die vielen Gesichter des Bertram Stay

Nachdem der Schmutz von den dreckigen Schuhen auf dem Boden beseitigt sowie Urinspuren entfernt waren – in der Klinik Harsberg kam der bewährte Mufula, der Multifunktionslappen, für jede Reinigungsarbeit zum Einsatz – klärte Pfleger Robert (Stefan Zimmermann) die Kärtchenfrage und stimmte die Besucher auf die krankenhausübliche Wartezeit von drei Stunden ein. Wenn die im Krankenhaus mit so viel Spaß verbunden wäre wie in der Harsberger Klinik, müssten die Wartezimmer wegen Überfüllung geschlossen werden und mancher Muskelkater, der durch viel Lachen verursacht wurde, wäre zu behandeln.

Schuld an den lachbedingten Zwerchfellbewegungen war das, was sich im Krankenzimmer abspielte, das sich die Patienten Besenbinder (Michael Hess) und Heinze (Bertram Stay) teilten; Besenbinder mit gebrochenem Fuß, Heinze mit einer Kopfverletzung, die bei ihm entweder für Dauerschlaf oder kurzes Erwachen als multiple Persönlichkeit sorgte. Aus einem hervorragenden Ensemble ragte Stay heraus, der den Doktor Schiwago genau so souverän gab wie den bereits genannten Bundespräsidenten, Udo Lindenberg, Romeo, Flipper, Dieter Bohlen, Hans Albers und Heinz Rühmann, und für Lacher und Applaus sorgte. Wenn aus seinem Krankenbett das „uaaah“ erklang, erschraken alle auf der Bühne und das Publikum freute sich auf eine neue Figur, als die der Patient erwachte.

Klinik oder Irrenhaus?

Dass aus dem Duo ein Trio Infernale wurde, dafür sorgte Patient Kurt Klopfer aus dem Nachbarzimmer. Die Rolle war nicht nur schauspielerisch, sondern auch körperlich eine Herausforderung für Sascha Müller, der die gesamte Vorstellung mit zwei geschienten, auf Drahtgestellen befestigten Armen auf der Bühne stand – perfekte Verstecke für Wettscheine und Geld, ansonsten aber hinderlich. Dass ein gut trainierter Gluteus Maximus hilft, wenn keine Arme funktionieren, bewies er mit seiner besonderen Türöffnungstechnik.

Die multiplen Persönlichkeiten, die Patient Heinze in seinen Aufwachphasen auslebte, stellten nicht nur seine Freundin Frau Schmittke (Felicitas Hess), sondern auch Schwester Veronika (Bianca Lutz) und Oberschwester Hiltrud (Anna Förster) sowie Klinikleiterin Dr. Wusten (Iris Werlein) vor besondere Herausforderungen. Wer glaubt, das Irrenhaus ... äh, die Klinik ... wäre damit komplett, lag falsch: Weil in der Klinik ein Dieb umging, sorgte Inspektor Kojambel (Lothar Witt) für zusätzliche Verwirrung. Nicht nur wegen des ungewohnt wuschligen Haupthaares und der Columbo-typischen Zigarre, die er genau so souverän trug, wie den zerknautschten Trenchcoat.

Apachen-Häuptling auf Verbrecherjagd

Die Weselberger wären nicht die Weselberger, wenn sie nicht eigene Ideen einbringen würden. So hatte Zimmermann sich und Gries nicht nur die Putzfrauenrolle zusätzlich auf den Leib geschrieben, sondern auch die Episode, in der zwei Patientinnen sich nachts auf die Männerstation verirren. Darüber soll aber hier die Bettdecke des Schweigens ausgebreitet werden.

Es ist also ordentlich was los in der Klinik Harsberg und doch hat der ein oder andere Patient sowie die ein oder andere Schwester noch nicht genug zu tun, und wird zum Hobby-Detektiv. Weil Patient Heinze als Benjamin Blümchen erwacht, als das Hörspiel läuft, erkennen seine Mitpatienten, dass sie die Figur, in die er schlüpft, beeinflussen können. Um dem nächtlichen Krankenhausdieb eine Falle zu stellen, soll Heinze als Häuptling der Apachen erwachen. Der Titelmelodie der Winnetou-Filme sei Dank geht der Plan auf. Heinze wird zu den zwei Fäusten für ein Hallelujah, das seine eingegipsten Mitpatienten nach erfolgreicher Diebesjagd anstimmen können. So ganz nebenbei werden noch Fragen beantwortet, etwa die, wie viele betäubte Menschen in eine Badewanne passen, wer tatsächlich irre ist und wie es um die Bezahlung in der Pflege steht.

Die Harsberger Klinik hat nach drei Vorstellungen geschlossen. Schuld ist ausnahmsweise mal nicht der Gesundheitsminister und seine Krankenhausreform, sondern das Ende der Weselberger Spielzeit. Würde Amnesiepatient Heinze noch mal als James Bond erwachen, würde auf dem Schlusskärtchen stehen: Theatergruppe Weselberg will return. Das würde die Besucher freuen.