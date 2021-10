Die Gemeinde Kottweiler-Schwanden wird unter dem Motto: „Aktiv für die Zukunft“ in die Dorfmoderation zur Dorferneuerung einsteigen. Am Donnerstag, 28. Oktober, 18 Uhr, findet die Auftaktveranstaltung in der Sulzbachhalle statt.

Bei der Dorfmoderation soll durch die Beteiligung und Mithilfe der Einwohner ein Zukunftskonzept für die Weiterentwicklung der Gemeinde erstellt werden, erläutert die mit der Durchführung beauftrage Planerin Julia Kaiser vom Büro Stadtgespräch in Kaiserslautern. Während der Dorfmoderation, die neben der Auftaktveranstaltung und drei Workshops auch eine Umfrage unter den Jugendlichen und eine Abschlussveranstaltung umfasst, sollen alle sozialen Gruppierungen – also auch Kinder, Jugendliche, Senioren, Vereine und sonstige Organisationen – im Dorf angesprochen und zur Entwicklung von Ideen und Vorschlägen angeregt werden.

Die Bürger sind gefragt

Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz (FWG) ruft alle auf, ihre Einschätzungen, Ideen und Wünsche für die Dorfentwicklung von Kottweiler-Schwanden vorzubringen. „Es ist die Gelegenheit für alle Bürger, sich und ihre Wünsche und Vorstellungen für die Ortsgemeinde einzubringen. Ich hoffe auf eine rege Beteiligung und gute Ideen“, sagt die Ortsbürgermeisterin. Die Bürger würden die Gemeinde am besten kennen und könnten daher auch gut die Richtung mitbestimmen, in die sich Kottweiler-Schwanden in den nächsten Jahren entwickeln soll. In Arbeitsgruppen und Workshops sollen die Stärken der Ortsgemeinde erarbeitet, Probleme besprochen und Lösungsansätze aufgezeigt werden.

In der Auftaktveranstaltung wird Julia Kaiser über die Dorferneuerung in Kottweiler-Schwanden sowie den weiteren Verfahrensablauf informieren. Ein weiterer Schwerpunkt der Veranstaltung liegt auf der Präsentation des Ergebnisses der Fragebogenaktion, die im Herbst 2020 durchgeführt wurde. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.