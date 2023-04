Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Kaiserstraße in Bruchmühlbach ist es laut. Viel zu laut, findet Anwohner Norbert Protz, der sich seit Jahren für ein Tempolimit an der L395 einsetzt. „Genau dies wird auch in einem Lärmgutachten von 2018 empfohlen. Aber es tut sich einfach nichts“, kritisiert er und spricht von einem „Kampf gegen Windmühlen“.

„Dauerhafter Lärm macht krank. Das ist mittlerweile wissenschaftlich bewiesen“, sagt Norbert Protz, dessen Haus unweit der Sparkasse Südwestpfalz an der