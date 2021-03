Die Gemeinde Lambsborn übernimmt das alte Feuerwehrgerätehaus. Die Kosten hierfür betragen 7500 Euro, die fallen wegen eines Gutachtens an. Im Gerätehaus soll der Gemeindetraktor untergestellt werden, zudem könnte im Gebäude ein Jugendraum eingerichtet werden.

Vor vielen Jahren, als die Verbandsgemeinde das Feuerwehrgerätehaus baute, habe Lambsborn einen kleinen, aber entscheidenden Fehler gemacht, wie Bürgermeister Rudi Molter berichtet. Lambsborn überschrieb das Grundstück damals kostenfrei der Verbandsgemeinde. Nun, da das Gerätehaus seinen Dienst erfüllt hat und nicht mehr als solches genutzt wird, muss das Gebäude vor der Übertragung an Lambsborn von einem Gutachter abgenommen werden. Das kostet Lambsborn rund 7500 Euro.

Für Molter dennoch gut investiertes Geld: „Wir bekommen dafür ein gut erhaltenes Haus“, so der Bürgermeister. Der Rat stimmte der Übernahme des Gerätehauses einstimmig zu. Das Feuerwehrhaus am Dorfgemeinschaftshaus hat ausgedient, weil die Feuerwehr im Dezember das neue Haus am Friedhof bezogen hat.