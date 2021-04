Nach der Stadt liegt seit Freitag auch im Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen über 100. Die Folge sind schärfere Corona-Schutzmaßnahmen, die ab Montag gelten. Zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie gibt es auch eine nächtliche Ausgangssperre.

„Beinahe wären wir noch davon gekommen. Es war haarscharf“, ärgert sich Landrat Ralf Leßmeister (CDU), der sich am Donnerstag noch optimistisch gezeigt hatte, darüber, dass er nun verpflichtet ist, eine Allgemeinverfügung Ü100 zu erlassen und den Kreisbürgern weitere Restriktionen aufzuerlegen. „Vier Infektionsfälle weniger und es hätte geklappt“, sagt er. Dann wäre der Landkreis am dritten und damit entscheidenden Tag unter 100 gefallen und die „Corona-Uhr“, die nach der Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen tickt, wäre wieder auf null gesprungen. Wie knapp es war, macht Leßmeister an den Inzidenzwerten von Donnerstag und Mittwoch deutlich, die bei 100,1 und 100,9 gelegen hatten. „Ich dachte, es rettet uns, dass am Freitag 47 Infektionsfälle vom 9. April aus der Statistik rausfallen, aber es hat dann doch nicht gereicht“, bedauert er. „Daran sieht man, wie verfehlt diese reine Konzentration auf den Inzidenzwert ist.“

Amerikaner nur teilweise einbezogen

Zumal die Amerikaner nicht in ihrer tatsächlichen Anzahl als Einwohner mit einbezogen würden, beklagt auch die Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt (CDU). Das Land erkennt zwar inzwischen 18.000 Amerikaner bei der Berechnung des Inzidenzwerts an. „Aber tatsächlich leben ja deutlich mehr, so etwa 40.000 Amerikaner, bei uns im Landkreis“, kritisieren beide, dass diese nicht berücksichtigt werden. „Dann wären wir nämlich jetzt nicht in dieser Situation.“

Nach Angaben des Landesuntersuchungsamts hatte der Kreis am Freitag einen Inzidenzwert von 127,4. Der Wert, der die 18.000 Angehörigen der Streitkräfte mit einberechnet, liegt laut Leßmeister bei 108,9. Die Folge sind nun schärfere Corona-Schutzmaßnahmen, die ab Montag, null Uhr, bis auf Widerruf gelten. Erst wenn der Landkreis Kaiserslautern sieben Tage in Folge unter eine Inzidenz von 100 fällt, werden die Restriktionen wieder aufgehoben.

Zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie gibt es im Landkreis auch Ausgangsbeschränkungen: Zwischen 21 und 5 Uhr dürfen Kreisbürger ihre Wohnung nur aus triftigen Gründen verlassen. Leßmeister hatte noch die Hoffnung, dass er in seiner Allgemeinverfügung auf die Ausgangssperre verzichten könnte, nachdem das Verwaltungsgericht Mainz einem Eilantrag gegen die Verordnung stattgegeben hat. „Doch dies gilt nur im Verwaltungsgerichtsbezirk Mainz, leider nicht bei uns“, hat der Landrat vom Mainzer Gesundheitsministerium erfahren.

Was im Kreis ab Montag gilt