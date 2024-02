Das Bierdorf feiert sein 1250. Ortsjubiläum und „seine“ Brauerei braut eigens ein Jubiläumsfestbier. Am Dienstagnachmittag wurde im Sudhaus in Bellheim das erste „Bellheimer Jubiläums Sud“ feierlich eingebraut.

Neben Park & Bellheimer-Brauereichef Roald Pauli, Verbandsbürgermeister Gerald Job und Ortsbürgermeister Paul Gärtner war unter anderem auch der Bellheimer Lord Kurt Gensheimer dabei, als Brauer Christian Krabes das Malzschrot in einen der kupfernen Sudkessel schüttete.

Thorsten Schmidt, Brauingenieur und Technischer Leiter der Brauerei, gab die Eckdaten des neuen Gerstensaftes bekannt: etwa 4,9 Prozent Alkoholgehalt, untergärig, naturtrüb. Es werde in Richtung Helles beziehungsweise Pils gehen, werde aber nicht ganz so herb sein wie Pils. „Wir brauchen etwas, was in den Sommer passt, einen klassischen Durstlöscher.“ Und: „Das erste Glas ,Jubiläums Sud’ soll zu einem zweiten und unter Umständen zu einem dritten Glas einladen“, sagte Schmidt. Nach seinen Angaben folgt dem Einbrauen die einwöchige Hauptgärung, danach soll das Bier drei, vier Wochen lagern.

Limitierte Edition

In den Handel kommen wird die neue Bierspezialität voraussichtlich Anfang April, sagte Marketingchef Jochen Sehn. Gebraut wird sie voraussichtlich bis in den August, um bis etwa in den Oktober verkauft zu werden. Dann soll Schluss sein mit der limitierten Jubiläumsbier-Edition, sagte Pauli. Verkauft werden soll das Bier auf allen Vertriebskanälen, also Handel, Gastronomie und Feste, insbesondere am Jubiläumsfestwochenende in Bellheim, Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. August. Zu diesem Zweck hat die Gemeinde bereits in Kooperation mit der Brauerei speziell bedruckte Bierschoppengläser bestellt. Abgefüllt wird der „Jubiläums Sud“ wie andere Bierspezialitäten der Brauerei, Meister Sud und Hopfengarten zum Beispiel, in der braunen 0,33-Liter-Flasche.