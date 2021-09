Geflüchtete und migrierte Künstler schaffen bei einem Workshop am Donnerstag, 30. September, ein gemeinsames Kunstwerk und tauschen sich im Anschluss darüber aus. Der Workshop unter Leitung des Bildhauers Friedrich Riedelsberger findet anlässlich der Interkulturellen Woche im Festungsgebäude An der Grabenwehr statt. Sieben Künstler arbeiten von 10 bis 16.30 Uhr an dem Werk, Besucher sind willkommen. Zwischen 17 und 18 Uhr ist zudem ein offenes Werkstattgespräch geplant. Veranstalter sind die Bildungseinrichtung Profes und der Beirat für Migration und Integration der Stadt Kandel. Zu dem Projekt „Kunst bewegt Grenzen“ gehört neben dem Workshop auch eine Wanderausstellung mit Arbeiten der migrierten Künstler, die ab Oktober in Germersheim und danach in Kandel zu sehen sein wird. Die teilnehmenden Künstler kommen unter anderem aus Iran, Rumänien und Afghanistan. Zu der Ausstellung erscheint ein Katalog, der auch Einblick in ihre Biografien liefert.