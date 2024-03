Der CDU-Ortsverband hat für die am 9. Juni stattfindenden Kommunalwahlen einstimmig Hans-Jürgen Kuntz als Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters nominiert, nachdem Ulrich Christmann nach 25 Jahren nicht mehr kandiert. Kuntz ist derzeit sowohl Mitglied im Gemeinderat Knittelsheim als auch im Verbandsgemeinderat Bellheim. Darüber hinaus ist er Beigeordneter in seiner Heimatgemeinde. Er werde sich dafür einsetzen, dass die Erweiterung der Kindertagesstätte vorangetrieben wird, so Kuntz. Auch halte er es für notwendig, ein kleines Gewerbegebiet am Ortsrand von Knittelsheim im Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde auszuweisen. In gleicher Sitzung wurden auch die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat gewählt. Ziel müsse sein, dass die CDU wieder als stärkste Fraktion im Gemeinderat vertreten ist, so der CDU-Ortsvorsitzende.

Die Liste

Angeführt wird die Liste von Hans-Jürgen Kuntz. Ihm folgen auf den weiteren Plätzen: Benedikt Metz, Volker Märdian, Tamara Reindl, Michael Kröper, Noah Gröber, Thorsten Hirsch, Tanja Müller, Jörg Klein, Tobias Steimer, Michael Amberger, Bettina Christmann, Andi Schmidt, Bernhard Gliwitzky, Felix Schliehe, Martina Faath; Ersatzkandidaten: Dieter Lutz, Jürgen Gsell.