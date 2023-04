Ein auf dem Hafenvorplatz in der alten Schiffbrückenstraße geparkter Dacia wurde am Donnerstag zwischen 11.30 Uhr und 13.20 Uhr beschädigt. Die Wasserschutzpolizei Germersheim geht davon aus, dass ein anderes Fahrzeug auf der geschotterten Fläche des Hafenvorplatzes gedriftet ist und dabei Dreck und Steine aufgewirbelt hat, die gegen den geparkten Wagen geschleudert wurden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von zirka 1000 Euro. Der Verursacher habe sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, heißt es in der Mitteilung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Wasserschutzpolizei, Telefon 07274 94670, zu melden.