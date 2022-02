Die Verbandsgemeinde Kandel feiert ihr 50-jähriges Bestehen am 15. Mai. Am 1. Oktober 1972 fing sie mit ihrer Arbeit an, berichtete Verbandsbürgermeister Volker Poß (SPD) in der Sitzung des Gemeinderats Steinweiler. Einige Veranstaltungen sind demnach fürs laufende Jahr geplant, zum Beispiel ein Tag der offenen Tür in den Werken, der Kläranlage und der Verwaltung. Der Tag fällt zusammen mit dem „Tag der offenen Höfe“. Der fand bisher immer Anfang September statt, wurde aber auf Wunsch der Winzer verlegt. Der genannte Grund ist laut Poß der Klimawandel. Durch das wärmere Wetter seien die Weinbauern schon ab Ende August beim Ernten und hätten keine Zeit für andere Dinge.