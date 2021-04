Mit der geplanten Umnutzung eines Gebäudeteils der Realschule plus Bellheim befasst sich der Verbandsgemeinderat Bellheim in seiner Sitzung am Mittwochabend, 21. April, im nichtöffentlichen Sitzungsteil. Es sei eine Information vorgesehen; einen neuen Sachstand gegenüber März, als sich der Ortsgemeinderat mit dem Thema befasste, gebe es nicht, sagte Verbandsbürgermeister Dieter Adam (FWG) auf Anfrage der RHEINPFALZ am Dienstag. Man sei mit der Kreisverwaltung im Gespräch. Er erwarte bis zur nächsten Verbandsgemeinderatssitzung im Mai oder Juni ein Ergebnis, über das dann gesprochen werde.

Vor Jahren hat der Kreis das Schulgebäude der Realschule plus übernommen. In einem Gebäudeteil befand sich früher die Hauptschule. Darin sind Räume frei geworden, die die Kreisverwaltung gerne als Büroflächen nutzen würde. Da die Ortsgemeinde ebenfalls Platzbedarf hat, würde sie selbst gerne besagte Flächen nutzen. Die Auseinandersetzung darüber gipfelte in der Forderung des Ortsgemeinderats an den Verbandsgemeinderat, dieser möge das ehemalige Hauptschulgebäude vom Kreis zurückfordern und dann der Ortsgemeinde für schulische Zwecke zur Verfügung stellen.

Info

Öffentliche Sitzung des Verbandsgemeinderates, Mittwoch, 21. April, 19 Uhr, Bellheim, Spiegelbachhalle (begrenzte Zuhörerzahl). Themen sind unter anderem: Anpassung Gefahrenabwehrverordnung, Erstellung Elektromobilitätskonzept, Kauf einer Drohne zur Beobachtung/zum Schutz von Rehkitzen, Umnutzung der Hausmeisterwohnung am Rathaus; Bei Informationen und Anfragen geht es auch um den Radweg und die Buslinie Bellheim-Zeiskam sowie um Vereinszuschüsse.